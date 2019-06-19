عمر العبداللات يطلق ألبومه الجديد "505"

أطلق الفنان الأردني عمر العبداللات ألبومه الغنائي الجديد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمتاجر الرقمية بإنتاج من شركة زين الأردنية .

وحمل الألبوم إسم "505 " وضم 8 أغان تعاون فيها مع نخبة من أهم الملحنين والشعراء والموزعين العرب، وتم تسجيل الأعمال في أهم وأضخم الاستوديوهات العربية.

وجاءت أغاني الألبوم على النحو التالي: “لما بشوفك” من كلمات وألحان إسكندر البيطار والتوزيع الموسيقي عمر الصباغ. “لا روحة لا جية” من كلمات وألحان بشار السرحان والتوزيع الموسيقي ميثم علاء الدين. “نزرع ورد” من كلمات خصر العبدالله وألحان محمد الجبوري والتوزيع الموسيقي فادي جيجي. “أم الدبل” من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد رحيم وتوزيع توما.

كذلك أغنية “مهوي” من كلمات ضياء الميالي ألحان علي بدر والتوزيع الموسيقي عثمان عبود. “يا كثر ما قلت” والتي كتبها حمود البغيلي ولحنها عمر العبداللات والتوزيع الموسيقي محمد القيسي. “سهل عادي” من كلمات محمد القاسمي وألحان حامد الحبشي والتوزيع الموسيقي إلهامي دهيمة. “الغيرة” من كلمات صالح الشادي وألحان وتوزيع أيمن عبدالله.

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ويستعد الفنان عمر العبداللات للمشاركة في مجموعة كبيرة من المهرجانات العربية وسيقوم بجولة فنية موسعة تشمل معظم دول الخليج العربي، والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يستعد قريبًا لتصوير أغنية من ألبومه الجديد بطريقة الفيديو كليب، ثم يتوجه في نهاية شهر يونيو الحالي إلى تونس حيث سيحل ضيفًا علي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته للعام ٢٠١٩. وفق روتانا

والعبدلات فنان أردني من مدينة السلط، وله شعبية واسعة في الأردن وفلسطين والوطن العربي، وأطلق مؤخراً ألبوما خاصاً بفلسطين بعنوان "فلسطين من النهر إلى البحر" وضم 21 أغنية بواقع أغنية لكل مدينة من مدن فلسطين .