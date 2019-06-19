حقيقة زواج ريم عبد الله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ زواج الفنانة السعودية ريم عبد الله والتي شاركت في مسلسل العاصوف 2 ، وهو الأمر الذي لم تؤكده الفنانة أو تنفيه.

وريم عبد الله فنانة سعودية عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل ، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012 ، تؤدي حالياً دور رئيسي في مسلسل العاصوف.

وتصدر هاشتاغ زواج ريم عبد الله تريند السعودية اليوم الأربعاء ، حيث تداول النشطاء هذا النبأ على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ، الأمر الذي لم تعلقه عليه ريم عبد الله حتى اللحظة.