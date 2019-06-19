نتائج كونكور في موريتانيا 2019 ظهرت الآن علي موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتاني www.dec.mr

نتابع من خلال موقع نجوم مصرية اخر أخبار نتائج كونكور في موريتانيا 2019 التي ظهرت الآن في جميع الولايات بدولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية حيث يمكن لجميع الطلبة والطلبات الاستعلام عن نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية موريتانيا إلكترونيا من خلال زيارة موقع وزارة التهذيب الوطني الموريتاني www.dec.mr حيث يمكن البحث عن نتائج كنكور عن طريق رقم الاستدعاء والرقم القومي الخاص بجميع الطلاب بكافة المديريات التعليمية علي مستوي جميع المدارس، فمن خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط نتائج مسابقة كونكور في موريتانيا من اجل أن يستطيع كافة الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج مسابقةدخول الاعدادية.

نتائج كونكور في موريتانيا 2019 ظهرت الآن

مديرية الامتحانات والمسابقات في موريتانيا انتهت من كافة أعمال الترشيح حيث يمكن لجميع المترشحين والمترشحات علي نتائج مسابقة دخول الإعدادية البحث عن النتيجة عن طريق الرابط الرسمي للدخول علي موقع وزارة التهذيب الوطني بموريتانيا حيث يمكن للطلاب التابعين للولايات الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية معرفة حول نتائج دخول السنه الأولي الإعدادية كونكور للسنه الدراسية القادمة بشكل إلكتروني عن طريق الرابط المباشر الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقال لكي يتمكن أي مترشح أو مترشحة من الدخول علي صفحة النتيجة بشكل سهل وسريع دون الحاجة للذهاب إلي الإدارات التعليمية الموريتانية المنتشرة في جميع الولايات علي مستوي الجمهورية، حيث نتمنى لجميع الطلاب التوفيق بأذن الله للقبول بالمرحلة الإعدادية.

يمكن معرفة نتائج كونكور عن طريق كل ولاية على حِدة من خلال ترك أرقام جلوسكم بالتعليقات وسوف نوفيكم بتفاصيل نتائج مسابقة دخول سنة الأولى الإعدادية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التهذيب الوطني الرابط الموضح لكم بأعلاه هذا المقال، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق

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