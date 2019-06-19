شاهد الان : رنا هويدي ترقص وتضع تاتو «خالد يوسف»

فيديو جديد؛ يكشف المزيد عن علاقة المخرج المصري خالد يوسف مع ؛ والغريب أنها هي من نشرته. الإعلامية رنا هويدي

كانت رنا هويدي قد نشرت في سبتمبر ٢٠١٨ فيديو لها وهي ترقص ومرسوم على يدها وشم «تاتو» مكتوب عليه اسم «خالد».

فيديو رنا هويدي كان من الواضح إنه تم تصويره عقب إجرائها عملية جراحية في -يرجح إنها عملية تجميل في الأنف-؛ لأن أنفها كان مغطى بالشاش.

وكانت رنا هويدي في الفيديو الذي ترقص على أغنية النجم المصري محمد رمضان «نمبر وان».

لمشاهدة الفيديو:

علقت المذيعة المصرية رنا هويدي على الفيديو الذي نشرته على انستجرام قائلة: “دة فيديو من امبارح وأنا عاملة دماغ بنج، البنج دة بيعمل حاجات غريبة في الإنسان انا مش فاكرة التخاريف دي كلها”.

وبالطبع استنتج الجميع إن رنا هويدي كتبت إسم خالد يوسف على يدها أثناء علاقتهما معا؛ وهو ما يدل على إنها استمرت لفترة زمنية طويلة نسبيا.

لا تزال التحقيقات جارية مع المذيعة المصرية رنا هويدي، التي أُلقي القبضُ عليها لتورطها بنشاط جنسي مصور مع المخرج خالد يوسف.

في ظل سير التحقيقات مع رنا، سُربت بعض المعلومات عن كيفية تعارف رنا وخالد، وكيف نشأت العلاقة بينهما، وحسب ما جاء في الأنباء المتداولة؛ رنا كانت تربطها علاقة صداقة مع النجمة المصرية غادة عبد الرازق، وحضرت معها إحدى الاحتفالات التي كان يتواجد فيها خالد يوسف، فالتقت به للمرة الأولى، ولم تكن لها أي علاقة معرفة سابقة به.

انتشرت صورة تم تسريبها؛ منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي؛ مذيعة قناة «MBC» السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية «فيديوهات خالد يوسف». Advertisements ظهرت الإعلامية رنا هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها؛ عارية من الجزء الأعلى من جسدها؛ ممسكة بهاتفها المحمول؛ إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج المصري خالد يوسف. موقع أخبار بيديا لن يقوم بنشر تلك التسريبات حفاظا على العادات والتقاليد؛ والقواعد المهنية؛ ولكن عدد كبير من المواقع قامت بنشر تلك الصور والفيديوهات حتى أصبحت الأكثر بحثا على موقع «جوجل». وكانت النيابة المصرية أمرت بالقبض على للإعلامية رنا هويدي؛ إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد؛ فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار. جاء قرار القبض على الإعلامية رنا هويدي؛ بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية. وتعد الإعلامية رنا هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية مع المخرج المصري خالد يوسف؛ بعد منى فاروق وشيما الحاج؛ وسيدة الأعمال منى الغضبان ، والراقصة كاميليا. يذكر أن رنا هويدي بدأت عملها الإعلامي في قناة «البغدادية» عام ٢٩١٤؛ كقارئة نشرة ومذيعة أخبار رياضة ؛ ثم انتقلت إلى قناة «الغد العربي» في عام ٢٠١٥؛ لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج «يوم جديد». وانتقلت للعمل في قناة «MBC» مصر في عام ٢٠١٧ في برنامج «حديث المساء»؛ واختتمت عملها كمقدمة لبرنامج النشرة الفنية على «قناة الغد». إلقاء القبض على منى فاروق وشيما الحاج وتم نشر أخبار عن التحقيقات بأن إحدى الفتاتين بررت ظهورها في المقاطع المصورة بأن «مصور الفيديو استدعى “شيخا وشاهدين”؛ وأوحى لها بأنها أصبحت زوجته، قبل أن تكتشف أنها تعرضت للاحتيال”. على حد قولها في التحقيقات. إقرأ أيضا: تعليق ياسمين الخطيب على فضيحة أفلام خالد يوسف ومن جانب آخر أشارت منى فاروق وشيما الحاج في اعترافاتهما، إلى أن الفيديو المتداول لهما تم تصويره من جانب المخرج الشهير أثناء ممارسة الجنس معهما. يذكر أن الممثلة المصرية منى فاروق كانت قد نشرت بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بعد انتشار فيديو رقص فاضح نسب إليها مع زميلتها شيما الحاج وقالت صاحبة الفيديو الشهير باسم منى فاروق وشيما الحاج؛ من خلال حسابها على «انستجرام»: : “يا جماعة أنا مليش أي أكاونت على إنستجرام غير ده… ومليش أكاونت على «فيسبوك» أو «تويتر».. “الأكاونتات اللي على «فيسبوك» و«تويتر» مزورة وغير مسؤولة عما يكتب فيها؛ وأي حاجة بتتكتب أو بتنقال من أي نوع أنا غير مسؤولة عنها تماماً؛ وهذا تصريح مني شخصياً للتوضيح وشكراً”. يذكر أن منى فاروق ولدت في مدينة القاهرة؛ كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص عام ٢٠١٥ قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي. كما شاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية منها «الأب الروحي»، و«رحيم»، و«ظل الرئيس»، و«خيانة عصرية». حكاية منى فاروق مع خالد يوسف قالت منى فاروق إنها تزوجت من المخرج المصري خالد يوسف بعلم أهلها؛ إلا إنهم لم يعلنوا هذا الزواج؛ بناءا على طلب المخرج المصري خالد يوسف بدعوى أن وضعه الاجتماعي لم يكن يسمح بذلك. شاهد فيديو اللقاء مع منى فاروق بعد القبض عليها: