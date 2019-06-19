استخراج نتائج الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

نقدم لكم رابط موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الإلكتروني من اجل أن يستطيع جميع الطلبة والطلبات استخراج نتائج الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس والرقم القومي، حيث اعتمدت النتيجة مساء اليوم علي يد وزير التعليم العام السوداني حيث كشف سيادته عن نسبة النجاح التي تخطت العام الماضي بنسبة طفيفة، بالإضافة قام معاليه بالاتصال علي الطلاب الأوائل وهنئهم بوصولهم لأعلي الدرجات متنينا لهم المزيد من النجاح علي طرق التعليم والتعلم في المستقبل، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات الثانوية السودانية بأسفل هذا الموضوع فرجاءً من متابعي موقعنا الكرام قراءة السطور القادمة.

من اجل عرض نتائج شهادة التعليم السوداني يمكن لجميع المترشحين والمترشحات ترك أرقام جلوسهم بالتعليقات وسوف نحضر لكم درجات نتائج الشهادة الثانوية بالسودان والمجموع الكلي علي الفور لذا بادروا بحجز تعليقاتكم من الآن

استخراج نتائج الشهادة السودانية 2019 برقم الجلوس

بإمكان جميع الطلاب وأولياء الأمور الدخول علي بوابة حكومة السودان الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم من اجل استخراج النتيجة وعرض درجات نتائج الثانوية السودانية 2019 في كافة الولايات علي مستوي الجمهورية، حيث يوجد العديد من الولايات التي تغشي بالطلاب من اجل انتظار رفع نتائج الشهادة السودانية حيث دشنت الوزارة موقع وزارة التربية والتعليم السودانية الإلكتروني من اجل أن يستطيع الطلاب استخراج نتائج الثانوية السودانية 2019 عن طريق رقم الجلوس واسم الولاية حيث يمكنكم الدخول علي الرابط التالي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الشهادة السودانية لمعرفة نتائج الثانوية 2019 ، حيث تتمني أدارة موقعنا لجميع الطلبة والطلبات النجاح والتوفيق.

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