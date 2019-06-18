حقيقة وفاة الخطاط عثمان طه في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، نبأ وفاة الخطاء السوري المقيم في السعودية عثمان طه؛ بسبب وعكة صحية مفاجئة، لكن لم ترد أي أخبار رسمية حتى اللحظة بهذا الخصوص.

ولد عثمان طه في ريف مدينة حلب عام 1352 هـ الموافق 1934م. والده هو الشيخ عبده حسين طه إمام وخطيب المسجد وشيخ كتاب البلد، أخذ مبادئ الخط من والده الذي كان يجيد خط الرقعة.

ودرس المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة حلب في الكلية الشرعية الخَسرَوِّية، وتتلمذ في هذه الفترة على مشايخ الخط في مدينة حلب، منهم: محمد علي المولوي، محمد الخطيب، حسين حسني التركي، وعبدالجواد الخطاط، وأخيرًا إبراهيم الرفاعي خطاط مدينة حلب.

كما درس المرحلة الجامعية في مدينة دمشق، وحصل على درجة الليسانس في الشريعة الإسلامية من جامعة دمشق عام 1383 هـ الموافق 1964م، وعلى الدبلوم العامة من كلية التربية من جامعة دمشق عام 1384 هـ الموافق 1965م.