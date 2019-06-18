شاهد: نهى نبيل تكشف أمرًا محزنًا عن والدها

تحدثت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لأول مرة عن والدها بمناسبة عيد الأب، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر “سناب شات” وكشفت من خلاله أمراً محزناً للغاية لم تصارح به جمهورها من قبل.

وكشفت نهى نبيل لمحبيها أن والديها انفصلا وهي في سن صغيرة، حيث نشرت صورة قديمة من طفولها أطلت فيها برفقة والدها، حيث قالت:

"تسألون ما نشوفك تتكلمين عن أبوك.. بحكم أنه أنا ونوف ربينا عند أمي لما أبي وأمي انفصلا.. فما حصلتلي فرصة أفهم أبوي وايد لأني ما عشت معاه.. عشت مع أمي".

وأكملت الفاشينيستا الكويتية: “لما كبرت.. بديت شوي شوي اتقرب من هذا الإنسان وأشوف نقاط التقارب بيني وبينه.. أبويا حبيبي يتابعنى على السناب.. شخصية جميلة.. يبهركم بذوقه وأسلوبه الراقي وبتعامله وبفكره.. إنسان شاري راحة باله.. أبويا إنسان كتير مثقف ويقرا كتير.. فلما أقعد معاه أنبهر.. سوالفه حلوة كما أنه لف الدنيا”.