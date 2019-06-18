تراند اليوم : بعد الإفراج عن 3.. تعرف على موقف باقي المتهمات في قضية الفيديوهات الجنسية

3 قرارات بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفيديوهات الجنسية” والتي بدأت في شهر فبراير من العام الجاري 2019، شملت كل من رنا هويدي المذيعة، والمتهمتين الرئيسيتين في القضية “منى فاروق وشيما الحاج”، أمر وجه الانظار للمتهمتين الأخيرتين المحبوستين على ذمة القضية من قبل نيابة 6 أكتوبر.

حسب مصدر قانوني في القضية التي عادت إلى السطح مرة أخرى، فإن منى الغضبان سيدة الأعمال تأمل في الوصول إلى نفس المصير، وذلك بعدما قررت استئناف قرار المحكمة بحبسها لمدة 45 يوما على ذمة القضية، برفقة أحد المتورطات في القضية وتعمل أستاذة جامعية.

وأضاف المصدر لـ”الخليج 365″ أن جلسة الاستئناف من المقرر نظرها خلال الأسبوع الجاري قبل تعليق عمل المحاكم بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهو نفس الأمر الحادث في جلسة منى فاروق وشيما الحاج واللتين حصلتا على قرار بإخلاء السبيل، في أعقاب طلب الاستئناف على قرار حبسهما لمدة 45 يوما.

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المرة الأخيرة لعرض الغضبان على المحكمة كان في منتصف شهر مايو الماضي، حيث قرر قاضى المعارضات بمحكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة كمال مسعود، تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالظهور فى فيديو إباحى للمخرج السينمائى الشهير.