الممثلة شيماء علي تكشف سبب اخفاء وجهها في مقاطع الفيديو

عادت الفنانة شيماء علي إلى الظهور بعد خضوعها لعملية إزالة فيلر من وجهها. إلا أنها أظهرت التغييرات التي طرأت عليه بعدما أخفته في وقت سابق.

وبدت في مقطع مصور تناقله عدد كبير من الحسابات على "إنستغرام" بملامح أقرب إلى الطبيعية موضحة أن كل ما أجري لها هو إزالة الفيلر من وجهها، لافتة إلى أنها لم تقم بشد عينيها أو تصغير أنفها مضيفة أنها عمدت إلى تكبير شفتيها بالماكياج فقط.

وكشفت في فيديو آحر انتشر مؤخراً أنها خضعت منذ أكثر من 10 سنوات لعملية جراحية في وجهها وأن هذا سبب انتفاخ وجنتيها ما اقتضى إزالة الفيلر.

كذلك أحدثت الفنانة ضجة كبيرة على المواقع بسبب مقطع مصور ظهرت فيه من دون فيلتر أو فوتوشوب محققة أكثر من 276 ألف مشاهدة.

يذكر أن شيماء أثارت موجة من الجدل بعد كشفها التغيير الذي طرأ على وجهها مشيرة إلى أنه لا يمكنها إظهاره بسبب تورمه.