موضوع الرياضيات بكالوريا 2019 في الجزائر

تفتح ابواب مراكز اجراء البكالوريا، الساعة 7سا و30 د و دخول كل المترشحين يكون على الساعة الـ 8 تماما، مشيرا الى ان كل متأخر يحق له الدخول للمركز بين الساعة الـ 8 تماما و الـ 8 والنصف.

ويتم تسجيل اسمه في سجل المتأخرين ، و بعد هذه المدة يمنع دخول اي مترشح مخافة نشر المواضيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المسؤول الأول عن القطاع يتم اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للفترة المسائية التي تنطلق فيها الامتحانات على الساعة 15سا تماما، مؤكدا ان فتح أبواب المراكز يكون على الساعة 14سا و 30د و أي مترشح متأخر يسجل في سجل المتأخرين.

ومن بين الإجراءات الأخرى المتعلقة بتأمين البكالوريا وضمان مصداقيتها، قامت وزارة الدفاع الوطني بتزويد فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بمشوشات ذات نوعية جيدة ، لمنع أية محاولات لتسريب الأسئلة إلكترونيا.

وحسب الوزير فإن الإجراءات الردعية لسلوكات الغش اثبتت نجاعتها و قدمت نتائجا ايجابية في السنوات الأخيرة خاصة بعدما تم استحداث منذ سنتين الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (التابعة لوزارة العدل) والتي تم تزويدها بالأدوات القانونية والتشريعية اللازمة.