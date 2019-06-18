نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس

ننقل لكم نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2019، ومن المتوقع أن يحصل جميع أولياء الأمور والطلاب في مدرسة الأزهر الإعدادية في جميع محافظات مصر على النتائج بعد فترة الامتحان وسيتم نشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي لجميع الطلاب في جميع المحافظات.

وتجدر الإشارة إلى أنه في العام الماضي 2018، كان معدل النجاح الكلي للشهادة الأولية 81.03 ٪. وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 151834 طالبًا، منهم 1257 طالبًا. كان العدد الإجمالي للطلاب 150878. وكان عدد الطلاب الناجحين 122258، في حين أن معدل النجاح الكلي للشهادة الإعدادية الأزهرية كان 72.86 ٪. وكان عدد الطلاب 124959، والتحق 1406 طالب، وحضر 123553 طالب، وكان عدد الطلاب الناجحين 90015.

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

أكد الشيخ علي خليل أن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني ستتم الموافقة عليها بعد الانتهاء من جميع التصحيحات ومراجعة ومراقبة الدرجات وعند الانتهاء، سيقوم نائب الأزهر الشيخ صالح عباس بالموافقة وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية رسمياً على مواقع الأزهر وأكمل طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2018-2019 في العاشر من يناير الماضي، حيث أجريت الاختبارات بشكل صحيح ولم يتم اكتشاف أي انتهاكات خلال فترة الامتحان.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني قم بمتابعة موقع الأزهر التعليمي الرسمي أو بوابة الأزهر الإلكترونية أو قم بتنزيل تطبيق بوابة الأزهر الإلكتروني، وفي حال وجود صعوبة في الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي قم بترك تعليق برقم الجلوس الخاص بك وسوف نحضر لك النتيجة مع خالص الأماني بالتوفيق والنجاح.

← إقرأ أيضاً: