نتيجة الدبلومات الفنية 2019 جميع الأقسام (تجاري صناعي زراعي تمريض فندقي) برقم الجلوس

نتابع معكم من خلال هذا التقرير نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 برقم الجلوس؛ حيث انتهي طالبات وطلاب الدبلومات الفنية نظامي “3 و5 سنوات” من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جميع محافظات مصر؛ حيث تشهد عملية الامتحانات حالة من الاستقرار وعدم شكاوى من الطلاب وأولياء الأمور أو من قبل المراقبين.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الكنترول وتصحيح أوراق الإجابات في جميع محافظات الجمهورية، وذلك لسرعة الكشف عن النتيجة قبل موعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم اعتمادها مباشرة فور الانتهاء من أعمال الكنترول وتوفيرها لطلاب الدبلومات 2019 من خلال بوابة التعليم الفني على شبكة الإنترنت برقم جلوس الطالب فقط.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

ويمكنكم الاستعلام عن نتائج طلاب الدبلومات الفنية 2019 الفصل الدراسي الثاني من خلال العديد من الروابط، وهي على النحو التالي:

ويتم الحصول على النتيجة بسهولة ويسر عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى أي من الروابط المتخصصة في عرض النتيجة الموجودة أعلاه.

كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الموضع المخصص له.

تحديد القسم الذي يدرس به الطالب “تجاري، زراعي، صناعي، فندقي”.

الضغط على عرض النتيجة، وسيتم مباشرة تحويلك لصفحة أخري تحتوي على درجات الطالب.

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