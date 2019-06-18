حقيقة وفاة زوجة محمد مرسي الرئيس المصري الأسبق

تناقل نشطاء ووسائل إعلام غير رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، أنباء تتحدث عن وفاة نجلاء محمد زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وذلك عقب وفاته بأقل من 24 ساعة في المحكمة بجمهورية مصر العربية.

وأكدت المصادر نقلا عن التلفزيون المصري، وفاة زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسي، نجلاء علي محمود، وذلك بعد إصابتها بأزمة قلبية حادة.

وبحسب زعم المصادر ذاتها، فقد أصيبت زوجة محمد مرسي، نجلاء علي محمود، بنوبة قلبية حادة بعد وفاة زوجها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، منوهة إلى أنها "نقلت على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنها توفيت". دون مزيد من التفاصيل.

نجلاء علي محمود (4 يوليو 1962 -) هي زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. كانت أحد الأعضاء الفاعلين في تنظيم الإخوان المسلمين عندما كانت في الولايات المتحدة.

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ولدت نجلاء محمود في حي عين شمس بالقاهرة وحصلت على الثانوية العامة، ودرست في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في بيت الطالب المسلم كمترجمة فورية للأمريكيات اللاتي أشهرن إسلامهن، وعملت مترجمة في المركز الإسلامي بكالفورنيا بالولايات المتحدة. وكانت أحد الأعضاء الفاعلين في تنظيم الإخوان المسلمين.

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إلى ذلك، لم تؤكد مصادر رسمية من عائلة مرسي، خبر وفاة زوجته نجلاء علي محمد ، مشيرة إلى عدم صحة كل ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، داعية إياهم الى التروي وتناقل الأخبار من مصادرها بدقة.