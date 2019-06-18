رابط تسجيل الجامعات عبر بوابة القبول الموحد في الرياض

بدأت اللجنة الإشرافية للقبول الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، تلقي طلبات قبول الطلاب منذ أمس 14 شوال؛ الموافق 17 يونيو 2019 الجاري.

وتم تحديد موعد بدء القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض على النحو الآتي: يُ فتح باب التقديم في جامعات الرياض لمدة أسبوع كامل؛ حتى يتسنى لجميع الطلاب التسجيل على البوابة الإلكترونية، ويتم التقديم على بوابة القبول يوم الاثنين (14/10/1440هـ) وإغلاق البوابة يوم الثلاثاء (22/10/1440هـ).

أما بالنسبة لإعلان نتائج القبول؛ فسوف يتم إعلانها بشكل رسمي بعد بدء الفرز الأول يوم الخميس (01/11/1440هـ)، وإعلان نتائج القبول للفرز الأخير يوم الخميس (08/11/1440هـ).

وفيما يتعلق بمواعيد قبول الطالبات في جامعات الرياض؛ حددت وزارة التعليم في المملكة المواعيد النهائية لبدء التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء (هـ 16/10/1440)، وسوف يتم إغلاق التسجيل على البوابة يوم الأربعاء (ه23/10/1440)، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس (هـ 8/11/1440).

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