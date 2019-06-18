اعلان نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2019 - نتائج الراكوبة

كشفت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم اكتمال الترتيبات لإعلان نتيجة شهادة الأساس بداية الأسبوع القادم، فيما تفقد الفريق الركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد الإدارة العامة للقياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.

وذلك بحضور الطاهر حسن الطاهر وكيل وزارة التربية والتعليم الاتحادية، والأستاذ عبدالله نصر مدير التعليم بولاية الخرطوم ، ووقف على سير العمل بالمراحل النهائية وعمليات القياس والتقويم لأعمال شهادة الأساس.

ونادى بتكثيف الجهود والاستعجال لإعلان نتيجة الشهادة، مشيراً إلى ترقب كافة الأسر بولاية الخرطوم لنتيجة أبنائهم التلاميذ الممتحنين .

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واستمع لشرح مفصل لمراحل استخراج نتيجة شهادة الأساس وعملية القياس والتقويم، في وقت أشاد فيه مدير التعليم بولاية الخرطوم بالزيارة وباهتمام قيادة المجلس العسكري الانتقالي بالتعليم، كاشفاً عن إعلان نتيجة شهادة الأساس لولاية الخرطوم بداية الأسبوع القادم .

وفي وقت سابق، صرح الطاهر ببدء تصحيح الشهادة الثانوية اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من أبريل للعام 2019 والتي يشارك فيها 6 الف معلم و معلمة و 1500 معلم لأعمال الكنترول.

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