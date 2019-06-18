السعودية: جامعة الملك خالد تبدأ استقبال الطلبة الجدد

بدأت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد اليوم الثلاثاء باستقبال طلبات الالتحاق من طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 144 لدرجات البكالوريوس والدبلوم حتى يوم 30 شوال الجاري.

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ويتم استقبال الطلبات الكترونياً وبحسب عميد القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد فإن اعتماد الطلبات يعتمد على نسبة الطالب الموزونة أو المؤهلة، وسيتم تحديث نتائج اختبارات القدرات والتحصيلي للمتقدمين بشكل آلي عن طريق موقع الجامعة لمن له طلب قبول في الجامعة دون الحاجة إلى مراجعة عمادة القبول والتسجيل حتى تاريخ إغلاق بوابة القبول الإلكترونية دون النظر في أي درجة بعد هذا التاريخ.

وأوضح اعلان جامعة الملك خالد أنه جرى تفعيل القبول في عدد من الأقسام في بعض الكليات في مقرات مختلفة لأول مرة، حيث جرى تفعيل قسم علم النفس للبنين بأبها، وقسم الدراسات الإسلامية في محافظة ظهران الجنوب.

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ومن المقرر فتح باب القبول للبنين لأول مرة بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة في عدة أقسام تشمل قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال، وقسم الدراسات الإسلامية، فيما جرى افتتاح قسم إدارة الأعمال للبنات بمحافظة محايل عسير.

وأكدت عمادة القبول والتسجيل أن آلية القبول بجامعة الملك خالد تتم إلكترونيًّا، دون تدخل بشري، وليس هناك أي استثناءات.

ويمكن للمتقدم الاطلاع على شروط القبول، والإجراءات المتبعة، والمواعيد المهمة، من خلال موقع جامعة الملك خالد فيما سيتم الإعلان عن أقل نسبة قبول لكل تخصص بعد كل مرحلة.

وتوفر عمادة القبول والتسجيل في جامعة الملك خالد خدمة الرد على استفسارات القبول إلكترونيًّا وتعمل على المساعدة في حل جميع المشكلات التي قد تواجه الطالب والطالبة من خلال نظام الاستفسارات والتواصل الإلكترونين بحسب "الوئام".