تراند اليوم : فضيحة جديدة .. خالد يوسف اللص يبيع زوجته

فضيحة جديدة .. خالد يوسف اللص يبيع زوجته

فضيحة جديدة تطال مخرج فيدهات السكس و الفضائح الجنسية خالد يوسف الذي أتحفنا بعشرات الفضائح الجنسية، لكنه الآن يفتح علينا ماخور جديد من مواخير فساده، فلم تعد فضائحه مقتصرة على الجنس فقط، لتتكشف دنائته المادية ايضا، لذلك القضية اكبر بكثير من أن نقول ان خالد يوسف عاهر و لأننا كشفنا في موقع الساعة الخامسة والعشرون ان هناك مافيا دعارة ذات ارتباطات مشبوهة، مع اجهزة استخبارات، اجنبية وعربية لتخريب ما تبقى من المجتمعات العربية.

المخرجة المصرية مافي ماهر تكشف تفاصيل الاستغلال المالي للمافيا الفنية بإدارة خالد يوسف وزوجته السعودية، إلى جانب الاستغلال الجنسي الذي كشفناها واحدة تلو الأخرى.

الفائدة من فضيحة هذه المافيا:

لم يقم اي محلل غيري بكشف خيوط هذه الجريمة، والسبب انني خبير في علم الاجرام، فقد وصلتني معلومات، ان هناك خطة قذرة لإلهاء المجتمعات العربية، و إهانة كرامتها، من خلال عرض فيديوهات سكس اباحية و شذوذ ، لتشيجع الاباحية والشذوذ، وهذا من باب التقارب، و التطبيع مع الكيان الصهيوني، و مخطط اسرائيل الكبرى، الذي لم يتوقف ولا لحظة واحدة ، بتدمير الانسان العربي واخلاقه و مقدراته، للاطلاع على الشذوذ في الكيان الصهيوني يرجى زيارة هذا الرابط: الشذوذ الجنسي للصهاينة .. حلقة 2 في الفضائح الجنسية فى إسرائيل

و من ضمن المعلومات التي وصلتنا، ان هناك 250 فيديو سكس اباحي لمختلف انواع الفنانات و الاعلاميات، من حملة الجنسية المصرية ، او عربية، أو من اصول عربية، و كان مخططا ان تعرض فيدوهات السكس هذه على شكل حلقات مسلسل تشويق، او فيلم غموض، من اخراج و بطولة خالد يوسف، حيث سيتم من خلالها اظهار البطل على انه هو الضحية لأنه صاحب قضية، و فنان مبدع، و ليس مستبعدا ان يحصل على احدى جوائز العالمية، لتلميعه اكثر، و يتحول لشخصية عالمية مثل البرادعي الذي كان له يد كبيرة بتدمير العراق !!!. لذلك قررنا ان نفضح هذه المافيا ونقلب السحر على الساحر. وهذا لا يعني اننا ندافع عن نظام سياسي عربي.

من هو خالد يوسف الحقيقي

خالد يوسف هو رجل المخابرات المصرية ونائب في البرلمان المصري، وكلنا يعلم انه لولا الرضى النظام المصري عليه لما وصل الى البرلمان. و قد قام بمسرحية سمجة انه معارض ويدافع عن حقوق الغلابة والفقراء، وفي الحقيقة هو لا يسكن إلا في اوتيلات الخمس نجوم. واذا كان فعلا نائبا للشعب في البرلمان المصري لماذا لا يعود لمصر، ويدافع عن حقوق الفقراء والمظلومين كما يزعم؟!!. (للتفاصيل: فضيحة الفضائح الجنسية للمخرج خالد يوسف رئيس مافيا الدعارة الفنية !).

ماذا حدث؟

أكدت المخرجة المصرية مافي ماهر، أن المخرج خالد يوسف بسرقة أموالها، حيث قالت المخرجة أنه اتفق معها على كتابة عقد عمل بملغ مالي ضعيف في أحد الأفلام حيث تعمل كمخرجة مساعدة، مؤكدا انه سيعطيها حقها كاملا في نهاية الفيلم، وبرغم عدم تخوينها له إلا أنه لم يوفي حقوقها.

وأشارت المخرجة مافي ماهر إلى أنه وقفت إلى جانبه في منتصف العمل، عندما تركه الجميع، ولم يتبقى سواها، حيث أكدت على أنها استمرت في العمل دون مساومات. فضيحة خالد يوسف تطال مسؤولين في الامارات .. فيديو

كما ذكرت في موقف لها أنه كان لديها ميزانية الفيلم بشكل كامل وأعادته له دون استقطاع أجرها، مشيرة إلى أنها التزمت بالأخلاق، مستمرة في عد المواقف التي وقفت فيها بجانبه، مؤكدة أنه لا يستطيع الكذب إذا ما واجهها بعيدا عن كل الكذب الذي كذبه، ذاكرة ما قالته زوجة خالد يوسف عن أنها المبلغ الذي تستحقه مافي ماهر أقل ما تعطيه لخادمة مؤكدة احترامها للخادمة وتفضيلها، مشيرة إلى أن خالد يوسف لا يريد المال ولكن أن يشعر أنه من استعلى وكسب. خالد يوسف و الفنانة علا غانم فى فيديو اباحى

فضيحة متعددة المستويات

وبشأن الأوراق والعقود، قالت مافي ماهر، أن الورق سليم، و أنه من الممكن أن يقوم بالتبليغ عنها، لتلاقي هي السجن بدلا منه، فهو رجل ذو معارف كثيرة مع مسؤوليين كبار، في مصر، و خارج مصر. ولا شك لو قام بنشر تلك العقود فإنه ستتضح الحقيقة ويتم التأكد من رواية المخرجة المصرية حول فضيحة خالد يوسف. ولكنه لو فعل ذلك سيثبت بنفسه أنه ليس إلا لص رغم زعمه الثورية والوطنية..الخ.

خالد يوسف سيبيع زوجته؟

وأكدت المخرجة على أن خالد يوسف لا يزال ينادي بشعارات العدالة والحرية والدفاع عن الحقوق وعدم الاستغلال، ولكنها كلها خادعة كاذبة، حيث أن فعل ذلك بها، وفعل أكثر بأناس بشكل أقسى وأكثر افتراءا وجبروتا منه، متسائلة كيف ستواجه الناس وفيك كل هذا السوء (لمزيد من التفاصيل: خالد يوسف الثائر الاشتراكي الجنسي والتقدمي الخلفي وصاحب رسالة الفن التحتية!).

وقالت المخرجة المصرية مافي ماهر، أنها ستقوم برفع قضية للقضاء المصري حول سب وقذف زوجته لها، لافتة إلى أنها لديها الكثير من الإساءات التي أرسلتها زوجته، مشيرة إلى أنه سيترك زوجته بكل جبروت للمحاكمة والسجن، ولن تعيد الحقوق لها، مؤكدة أنها لن تفعل لأنها لا تسمح لها أخلاقها بذلك كما تسمح أخلاقك بأن تترك زوجتك للسجن بدلا من رد الحقوق إلى أصحابها.

وقد سبق في موقع الخليج 365 ان تابعنا موقف زوجة خالد يوسف وهي سعودية و يقال انها صلة الوصل بينه وبين اثرياء سعوديين وخليجيين يشترون الخدمات التي تقدمها هذه المافيا الفنية بالصور فضيحة اخلاقية جديدة لزوجة المخرج خالد يوسف السعودية

فرصة أخيرة ولعنة

وكتبت المخرجة الفنانة مافي ماهر، أثناء كتابتها عن فضيحة خالد يوسف المادية، أنها ستمنحه فرصة أخيره للتراجع، و إعادة الحقوق إلى أصحابها، داعية إياه إلى وقف التغن بشعارات النضال، و الشرف، أو إعطاء دروسا حول الحق، و العدل وكيفية مكافحة الفساد.

وأكدت أن اللعنة ستظل تطارد خالد يوسف، والتي كانت بعد منعه إياها من مساعدته أقرب من تحب، بمنعه منحها حقها، مشيرة إلى أنها راضية تماما عن تمسكها بحقها بكل ما أوتيت من قوة دون تتلوث يدها وسط تلك المافيا الفنية.

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نهاية سعيدة

لا نعلم ماذا حدث ولكن بعد نشر هذا المقال قامت المخرجة بحذف تلك المنشورات التي تتكلم فيها عن خالد يوسف، وهذا يعني اننا امام حالة من الحالات التالية:

1- خالد يوسف وزوجته خضعوا للتهديد، وقرروا ان يشتروا بالفلوس هذه الفضيحة وهذا يعني انهم وعدوا او دفعوا المبلغ المترتب على اللص الموهوب خالد يوسف لانه ليس بحاجة لفضيحة جديدة اخطر من فضائح الجنسية، و فيديوهات السكس والافلام الاباحية التي قضى عمره و هو يجتهد في اخراجها.

2- ان المخرجة تعرضت لتهديد كبير، وخافت على نفسها واهلها من انتقام مافيا الدعارة التي يديرها خالد يوسف

3- أن هناك جهة من داخل مصر هددتها بانها ستتعرض لتلفيق اتهامات ممكن أن تؤدي الى خسارتها خسارة كبيرة سواء على المستوى القانوني ام على المستوى المادي.

ا لحقيقة المغيبة:

نعتقد جازمين ان مايجري حاليا من نشر مكثف بلا خجل للفضائح هنا وهناك ليس مجرد مصادفة، بل هو مخطط مدروس نفسيا واعلاميا، وتقف ورائه اجهزة استخبارات عربية واجنبية ، تديره و تتلاعب به وبشبابنا و اعلامنا و هي وراء كل ما يجري، و ذلك حتى يصبح تواجد الشذوذ و الشواذ ، والعهر و العاهرات ، والقوادين والمافيات شيئا طبيعيا في حياتنا،

و لا شك ان الوسط الاعلامي اللبناني، بدعم مادي خليجي، كان له دور ريادي في نشر ثقافة المؤخرات في الاعلام ليصل الى كل بيت من بيوت العرب والاعراب، و هذا كان في وقت يخجل به الوسط الفني المصري من نشر غسيله الوسخ في الاعلام، الى ان جاء الثائر الجنسي خالدي يوسف. ومجموعته التي تزعم انها يسارية اشتراكية من امثال حمدين صباحي، وهناك مؤشرات كثيرة تدل على أنها مرتبطة بالمخابرات الفرنسية والروسية و الصهيونية،

لذلك فقد اصبح من الواضح لأي مثقف حقيقي، أن من يحرك المافيا التي تتلاعب بجواري من امثال هيفاء وهبي واختها رولا يموت ، هو نفسه من يحرك خالد يوسف وزوجته السعودية شاليمار شربتلي، ويجري كل هذا في الوقت الذي يخجل به المحترمون من عرض صور من نوع الصور الموجودة في الرابط التالي فضيحة جديدة رولا يموت اخت هيفاء والبوم صور لها بدون ملابس، ولكن في الحقيقة أن الثائر المنوي خالد يوسف لم يتوقف يوما عن عرض هذه المشاهد، وللاسف فان الشباب يذهب إليهم بدلا من الدخول لمقالات الرأي الرائعة التي نعرضها في موقعنا، وفي المواقع الجدية والمحترمة، وبذلك نضطر لفضح هذه الحثالات، مع اسفنا الشديد للاضطرار للنزول الى انابيب المجاري القذرة، ولكننا لن نستطيع ان نفتحها بالمواعظ والخطب بل بحاجة لأن نوسخ ملابسنا قليلا.

ولذلك تم تخصيص قسما كاملا اسمه قسم فضيحة وأشرار وللوصول للرابط نرجو أن تضغط هنا

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