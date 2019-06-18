تراند اليوم : هنارابط فحص 100 دولار من المنحة القطرية :رابط فحص 100...

فحص 100 دولار رابط فحص 100 دولا , رابط فحص 100 من قطر رابط فحص 100 دولار الدفعة الرابعة مع كشف اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار ،وكشفت اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة والعمال في القطاع ، من خلال نشر رابط فحص 100 دولار برقم الهوية .

حيث نقدم لكم اليوم ملف اكسل لكشف أسماء المنحة 100 دولار فحص بالهوية عبر رابط مباشر لتحميل اسماء المستفيدين من 100 دولار من حماس حسب الاسم ورقم الهوية لجميع الباحثين عن اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار .

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مساء اليوم الأحد أنها ستبدأ صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة، يوم غد الاثنين.

ومن المقرر أن تستفيد من المساعدات النقدية لأكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، من القائمة الثانية للمستفيدين، وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط.

بدوره أوضح أحد موظفي البريد بأنه تم ابلاغهم بالحضور مساء اليوم الي بنوك البريد لاستلام موال المنحة القطرية وغدا عند الساعة 8 صباحا سيبدا العمل بتوزيع ال100 دولار على مستحقيها.

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وأوضح أن الاسماء ستنشر الليلة عند الساعة 12 ليلا وربما قبل الساعة الثانية عشر صباحاً

وستتم عملية توزيع المساعدات النقدية عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظات قطاع غزة، تحت إشراف موظفي وطواقم اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفق الآلية التي وضعتها وزارة الاتصالات لتسليم المستفيدين وفق الترتيب الأبجدي للأسماء، للحد من ازدحام وتكدس المستفيدين أمام مراكز التوزيع.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الإغاثية لسكان قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار.

يُذكر أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد وقعت مؤخرا مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره (20) مليون دولار أمريكي لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج “النقد مقابل العمل” لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، على أن يتم تنفيذ هذه المشاريع بالتنسيق الكامل مع اللجنة القطرية.

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