محرك البحث"جوجل" يحتفل باليوم العالمي ل "الفلافل"

احتفل محرك البحث العالمي جوجل باليوم العالمي للفلافل الذي يوافق اليوم الثلاثاء 18 يونيو، وقام جوجل باستبدال أيقونته الرئيسية بصورة متحركة تظهر أقراص الفلافل التي تعد واحدة من أشهر الأطعمة الشعبية في منطقة الشرق الأوسط، وبالخصوص في مصر ومنطقة الشام.

وأصبحت الفلافل من أشهر الأطعمة التي انتشرت عالميا، محافظة على اسمها "فلافل" الذي يرجح أنه مصري، حيث نشأ هذا الطعام ، رغم الاختلاف في أصل نشأته حسب ويكبيديا

الفلافل المعروفة أيضا في مصر باسم "الطعمية" تصنع من الفول، فيما تصنع في بقية منطقة الشرق الأوسط من الحمص، أو من الحمص والفول في نفس الوقت، لذلك فهي غنية بالبروتينات النباتية.

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ولربما، كان هذا مصدر الخلاف في أصلها، وهو موضوع لم يحسم، إذ بقي مرهونا بجدل مستمر لكن، وبعيدا عن هذا النزاع، فإن الفلافل وردت في أحد القواميس القبطية، بمعنى الطعام "الذي يحتوي على الكثير من الفول"، ومع ذلك، فإن القاموس الاشتقاقي القبطي لا يحتوي على الكلمة. بحسب سكاي نيوز

وكلمة فلافل التي تعود إلى اللهجة المصرية، تم عولمتها إلى العديد من اللغات الأخرى وتنتشر في جميع أنحاء العالم كاسم لهذا الطعام، وفي اللغة الإنجليزية، تم توثيقها لأول مرة في عام 1941.

ومع دخول العالم في عصر عولمة متقدم، فإن الفلافل اكتسبت شهرة عالمية وأضحت من أشهر أطعمة الشارع، مقدمة نفسها ليس سفيرا لمصر أو الشام فحسب، بل سفيرة لكل الثقافة العربية.