صور صادمة لأفعى تبتلع تمساحا ضخما

نشر سائح استرالي على حسابه في موقع فيسبوك صورا مثيرة لأفعى ضخمة تبتلع تمساحا كبيرا من تماسيح المياه العذبة بأكمله في منطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الاسترالية

وأثارت الصور التي نشرها مارتن مولر لأفعى الزيتون ثاني أكبر الأفاعي في استراليا، تعليقات المتابعين عبر الموقع، حيث جلبت ردود أكثر من 10 الاف متابع

وعبر كثير من المتابعين عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، فعلق أحد المتابعين قائلا "صور مدهشة ومثيرة.. كنت أعتقد أن التمساح سينتصر على الأفعى".

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وقال ثان "سؤالي الوحيد.. لماذا يذهب شخص عاقل بقارب كاياك في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحا بأكمله"؟ وأضاف ثالث ساخرا "هذه بالتأكيد ضمن قائمة الطرق العشرة التي لا أرغب أن أموت بها".

وقالت صاحبة موقع جيجي وايلدلايف، ميشيل جونز لديلي ميل أستراليا إنها تحتفظ بأفعايين من هذه الفصيلة في منزلها كحيوانات أليفة. وأضافت أنه من الشائع أن تلتهم الأفاعي فرائسها "طالما أنها يمكن أن تدخلها في فمها".

وقالت إن الأفاعي من فصيلة الزيتونة، وهي أفاعي ليست سامة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.