عارضة أزياء أمريكية تعتذر للسعوديين والإماراتيين

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية "بيلا حديد"، اعتذاراً وصفته ب"الصادق والشديد" للسعوديين والإماراتيين عقب انتقادات وجهت إليها بسبب صورة لها على انستقرام في أحد المطارات عدت مسيئة لهم.

ودشن ناشطون سعوديون واماراتيون هاشتاق بعنوان "#BellaHadidIsRacist" الذي أكدوا من خلاله، أن الفعل الذي قامت به، فيه عدم احترام للسعوديين والإماراتيين ودولهم، وهو ما يرفضونه تماماً، كما أعلنوا عن مقاطعتهم للمنتجات الداعمة لـ"حديد".

وأكدت بيلا حديد، وهي عارضة أزياء أمريكية من أصول فلسطينية، في تعليق طويل كتب باللغتين العربية والإنجليزية، أنها ضد الكراهية وخاصة فيما يتعلق بأصولها وتراثها.

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وشددت حديد في اعتذارها على أن صورة حذائها على حسابها في "إنستغرام" لا علاقة لها بالسياسة، وأنها لم تلاحظ بتاتا الطائرات على خلفية الصورة.

وقالت حديد : "أوجه اعتذاري الصادق والشديد لكل من اعتقد أنني أوجه أي انتقاد لهم لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة"