تراند اليوم : تصريحات مفاجئة لزوجة خالد يوسف بعد الفيديوهات الاباحية الأخيرة

القاهرة - دوت الخليج

عبرت، زوجة المخرج المصري الشهير خالد يوسف، الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، عن غضبها الشديد، من ورود اسم زوجها في قضية الفيديوهات الفاضحة المنسوبة اليه.



وقالت زوجة المخرج خالد يوسف، إنها تشعر بالغضب الشديد، نافية بوجود علاقة بين زوجها والفنانتان منى فاروق وشيماء الحاج.

وتابعت أن زوجها لم يهرب بل ذهب إلى فرنسا لقضاء العطلة معها ومع ابنته وللقيام ببعض الأعمال الخاصة .

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وأكدت أنها لم تتخل عن زوجها وأنه لا صحة لأنباء انفصالهما، وشددت على براءته مهددة بمقاضاة كل من يعمل على تشويه صورته.

وأشارت في تصريحاتها، أنهما سيعودان إلى مصر بعد انقضاء مدة الإجازة.

وتابعت زوجة المخرج المصري: “زوجي بريء وسنقاضي كل من يشوهه، والدولة فيها قانون وسنعود بعد انتهاء عطلتنا ولا يوجد أي شيء يمنعنا من العودة إلى مصر، فزوجي حر وربنا كبير سيثبت ذلك الأمر”.

وألقت إدارة الآداب بوزارة الداخلية المصرية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيماء الحاج بالإضافة إلى سيدة الأعمال منى الغضبان، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مقطع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية وتمارسان الجنس الجماعي معه.