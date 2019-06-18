حقيقة وفاة الفنان احمد حمدان في الجزائر

انتقل مساء أمس الأربعاء إلى رحمة الله الفنان الجزائري أحمد حمدان بعد وعكة صحية ألمت به عن عمر 61 سنة، الفقيد مواليد 16 مارس 1957.

اشتهر الراحل بقوة في الكاميرا الخفية "الطاكسي المجنون" سنة 2001 للمخرج بلقاسم حجاج، اسمه الفني أحمد غبُّوبة، وسبق له التمثيل والمشاركة في أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية وإذاعية وألف ولحن أغاني للأطفال منها دو ري مي فا صول لاس.

وقدم اسكتشات ومسرحيات للطفولة عبر عديد المسارح، رحم الله الفنان أحمد حمدان غبوبة برحمته الواسعة وصبرا جميلا لعائلته الفنية وأسرته الصغيرة وأهله وأحبابه.