حقيقة طلاق الفنان تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، خبر طلاق الفنان السوري تيم حسن، عن الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بعد زواج دام عاما و7 أشهر.

وجاء إعلان انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني، من خلال الدمة الشهيرة "أبلة فاهيتا"، في دعابة منها، خلال لقائها الأسبوع المقبل مع الكيلاني، في برنامج "تخاريف"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" السعودية.

ومن مفاجآت اللقاء المذاع الاثنين 10 ديسمبر/كانون الأول، كشف "أبلة فاهيتا" وللمرة الأولى عن شخصيتها خارج برنامجها الساخر "من الدوبلكس".

برنامج "تخاريف" للإعلامية وفاء الكيلاني يخرجه حسين المنباوي، وكان بين ضيوفه أنغام وحسن الرداد ووائل كفوري وإياد نصار، والمطرب الشعبي سعد الصغير، ونانسي عجرم، وأمير كرارة.