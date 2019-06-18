الفنانات الأكثر جرأة في العالم العربي

تثير بعض الفنانات العربيات دهشة الجمهور من خلال الأزياء الجريئة التي تخترنها، والتي تعد لافتة بالنسبة لـ غيرهن من عالم الفن من حيث الجمال والجاذبية.

هيفاء وهبي: لطالما عرفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بجرأتها في اختيار أزيائها التي تعرضها للكثير من الانتقادات الا أنها لا تبالي لكلام الآخرين.

مايا دياب: تختار الفنانة اللبنانية مايا دياب الاطلالات الجريئة بشكل دائم والتي تأخذ طابع الغرابة، وقد أصبحت ميزتها وهوايتها في عالم الموضة.

دوللي شاهين: الفنانة المصرية دوللي شاهين تعد ايضاً من بين النجمات الأكثر جرأة في اختيار أزيائهن.

Advertisements

نيكول سابا: الفنانة اللبنانية نيكول سابا تعد من بين النجمات الجريئات في اختيار ملابسهنّ، فهي لا تمانع بارتداء الأزياء الملفتة والجذابة.

دومينيك حوراني: الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني حصلت على انتقادات كثيرة بسبب ملابسها الجريئة والتي وصفها البعض بالملابس المغرية.

قمر: الفنانة اللبنانية قمر عرفت بملابسها الجريئة منذ أول إطلالاتها على الشاشة خصوصاً انها ظهرت في المايو بعدة كليبات.