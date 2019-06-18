سعر فستان رانيا يوسف يثير الجدل في مواقع التواصل!

جدل كبير تسبب به فستان الفنانة رانيا يوسف، لم يتنهى حتى الان خاصة بعد تقديم دعاوى قضائية ضدها، ولكن كم هو سعر فستان الفنانة المثير للجدل؟

الفستان من تصميم Elisabetta Franchi وهو من مجموعة صيف وربيع 2018، وتراوح سعره بين المتاجر العالمية المختلفة ما بين 30 - 34 ألف جنيه.

يعرض موقع il punto group النسخة الذهبية من الفستان بسعر 1490 يورو، أي ما يعادل 30 ألف جنيه مصري.

وبالمثل يعرض موقع Pavidas النسخة الذهبية من الفستان بسعر مماثل، بلغ 1440 يورو، أي ما يقرب من 29 ألف جنيه مصري.

بينما موقع khloe Femme فكان يعرض اللون الأسود من الفستان بسعر 1180 يورو قبل أن تنفد الكمية حاليا، أي بما يقرب من 24 ألف جنيه.

Advertisements

فيما يعرض موقع Sorelle Ramonda النسخة الذهبية من الفستان بسعر 1691 يورو، أي حوالي 34 ألف جنيه.

أما موقع Prestige Boutique فأجرى تخفيضا على اللون الأسود من الفستان ليصبح سعره 720 يورو فقط، أي حوالي 15 ألف جنيه، وذلك بعد كان يبيعه بـ 1440 يورو.

بينما أثار السعر المرتفع لفستان الفنانة رانيا يوسف موجة كبيرة من السخرية والجدل والانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي.