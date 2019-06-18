شاهد: الممثلة صابرين في فيديو حصري

صرحت الممثلة صابرين بأن قرار ارتداء الحجاب كان قرارها الشخصي ولم يتدخل أحد به، وهو القرار الذي يريحها، لافتة إلى أنها لا تفضل وصف نفسها بأنها محتشمة أو محجبة، لكن ما ترتديه هو "ستايل" خاص بها وتحبه.

واستعادت صابرين خلال لقاء متلفز، ذكرياتها قبل تركيزها في التمثيل، حيث قالت إنها كانت تغني في حفلات الزفاف وكانت من أعلى المطربات أجرًا في مصر والوطن العربي، وكانت بعض المطربات يقلدونها، لكنها قررت التوقف عن ذلك والتركيز في التمثيل فقط.

وكشفت صابرين أن المخرج محمد فاضل هو من أقنعها بترك الغناء في الحفلات، مبررًا ذلك بأن الممثل لا يجب أن يشاهده الجمهور بشكل يومي.



