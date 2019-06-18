ابنة هيفاء وهبي تهاجم الجرس وتقول .. يكفي فتنة

خرجت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها وردت على تصريحات نشرتها الصحفية نضال الأحمدية من مجلة الجرس ببرنامج "تحت السيطرة".

وجاء في تصريحات مجلة جرس، أن زينب ترغب في الانتقام من والدتها من خلال دخول مجال الفن ومنافستها.

وقالت زينب، ابنة هيفاء في منشور على حسابها في تطبيق "سناب شات" : "مجلة الجرس.. يكفي فتنة.. يكفي تظهروا للناس أن أنا أتواصل معكم، هذا لن يحدث"..

كما أبدت ابنة هيفاء وهبي، استغرابها من أي شخص يرغب في تحقيق مصالح معينة يقوم باستغلال اسمها ويروج لأشياء غير حقيقة عنها.