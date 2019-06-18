نتائج السودان استخراج نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم...

- 1/3
- 2/3
- 3/3
قليلا وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية بجميع الولايات السودانية فقد صرحت بعض المصادر المسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم السودانية أن أعمال التصحيح والكنترولات الخاصة بالثانوية العامة السودانية قد انتهت فعليا بجميع الولايات التابعة للسودان كما اشار ان سبب تأخر اعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد اعلان النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .
نتائج الثانوية السودانية 2019 بجميع ولايات السودان
نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات السودانية
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم
نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الابيض
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القضارف
نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا
نتائج الشهادة السودانية ولاية سنار
نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دارفور
نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دارفور
نتائج السودان ولاية جنوب دارفور
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دارفور
نتائج الشهادة السودانية شمال دارفور
نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كردفان
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان
نتائج السودان ولاية شمال كاردفان
نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2019
رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية
خلال الساعات القادمة يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وسنوفر لكل الطلاب رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 عبر وقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية.
– اولا الدخول عبر الرابط الرسمي للإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية
– تحديد الولاية التي ينتمي لها طالب دلخل جمهورية السودان.
ادخال رقم الجلوس.
– سجل بيانات واعرف نتيجتك.
– قم بالضغط على ايقونة إظهار النتيجة.