نتائج السودان استخراج نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم...

قليلا وسيتم اعلان نتيجة الثانوية العامة السودانية بجميع الولايات السودانية فقد صرحت بعض المصادر المسئولة من داخل وزارة التربية والتعليم السودانية أن أعمال التصحيح والكنترولات الخاصة بالثانوية العامة السودانية قد انتهت فعليا بجميع الولايات التابعة للسودان كما اشار ان سبب تأخر اعلان نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2019 نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وينتظر الطلاب بفارغ الصبر موعد اعلان النتيجة التي يمكن الحصول عليها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السودانية .

نتائج الثانوية السودانية 2019 بجميع ولايات السودان

نتائج الثانوية العامة بجميع الولايات السودانية

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية الخرطوم

نتائج الشهادة السودانية ولاية الجزيرة

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الابيض

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية البحر الأحمر

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية القضارف

نتائج الشهادة السودانية ولاية كسلا

نتائج الشهادة السودانية ولاية سنار

نتائج الشهادة السودانية ولاية غرب دارفور

نتائج الشهادة السودانية ولاية شرق دارفور

نتائج السودان ولاية جنوب دارفور

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية وسط دارفور

نتائج الشهادة السودانية شمال دارفور

نتائج الشهادة السودانية ولاية جنوب كردفان

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية غرب كردفان

نتائج السودان ولاية شمال كاردفان

نتائج الثانوية العامة السودانية ولاية نهر النيل الأزرق 2019

رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية

خلال الساعات القادمة يستطيع طلاب الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية وسنوفر لكل الطلاب رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2019 عبر وقع وزارة التربية والتعليم السودانية باتباع الخطوات التالية.

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– اولا الدخول عبر الرابط الرسمي للإستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية عبر موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

– تحديد الولاية التي ينتمي لها طالب دلخل جمهورية السودان.

ادخال رقم الجلوس.

– سجل بيانات واعرف نتيجتك.

– قم بالضغط على ايقونة إظهار النتيجة.

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