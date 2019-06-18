يترصد طلاب الدبلومات والشهادات الفنية والشهادات الفنية تنسيق الدبلوم التجاري للعام الدراسي 2019، وتنسيق الدبلوم الصناعي للعام الدراسي 2019 وذلك للقبول بالكليات والجامعات التي قررت لهم عقب الانتهاء من إتمام شهادة الدبلومات الفنية لعام 2019، والسعي وراء استكمال مشوارهم التعليمي الذي يرغبون فيه عن طريق تحقيق هدفه ورغباتهم بالقبول بالكلية التي يرغبون فيها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2019 عبر بوابة الحكومة المصرية للالتحاق بالكليات والمعاهد

حيث ينتظر كل عام طلاب الدبلومات والمعاهد الفنية البدء في فتح باب التنسيق للحجز أماكنهم بكليات الهندسة والتجارة والزراعة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية لتبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالمعاهد وطلاب الدبلومات وعلى هذا النحو يبدأ طلاب الدبلومات بالقلق الشديد من عدم توافر أماكن لهم في الكليات التي يحلمون بالقبول فيها وبيلق القلق يتحول لخوف شديد كل عام.

والجدير بالذكر بأن كلما زادت نسبة النجاح بالثانوية العامة تقل فرصة قبول طلبة الدبلومات في الكليات بسبب عدم وجود أماكن لهم، حيث يكون موقع بوابة الحكومة هو الموقع المسئول عن الإعلان عن موعد تنسيق الدبلومات الفنية وظهور نتيجة التنسيق من هنـــــــــا.

ومن أهم النصوص الموضوعة لقبول الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية فوق المتوسط ودبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض.

رابط تنسيق الدبلومات والشهادات الفنية التجاري والزراعي والصناعي والفندقي “اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا“

فيديو يوضح كيفية التسجيل في تنسيق الدبلومات الفنية

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طريقة التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2019

يبدأ مكتب التنسيق بفتح باب الالتحاق بكليات قطاع التجارة والتربية والكليات التي يوجد بها شعب تعليم فني منها التربية النوعية والزراعية والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والهندسة والفنون التطبيقية، والآثار والفنون الجميلة والتعليم الصناعي بالجامعات المصرية ويكون القبول على أساس التوزيع الجغرافي مع الاهتمام بكافة الشرط التي تحث عليها القواعد.

يسمح للطلاب الذي حصلوا على الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بعد إتمام الشهادة الإعدادية من تخصصات صناعي وتجاري وزراعي وصناعي قسم ترميم أثار وموسيقى وحصولهم على مجموع 70% على الأقل عن المواد النظرية من خلال تقديم الأوراق الخاصة بهم لمكتب التنسيق.

فيما يخص الطلاب الذين حصلوا على دبلوم المدارس الفنية نظام الخمس سنوات سيبدأ السماح للتلاميذ الحاصلين على مجموع 75% فأكثر من الإجمالي الكلي للدرجات.

يتم استشارة مجلس شئون المعاهد العليا الخاصة بالإدارة المركزية الخاصة بالتعليم الفني بوزارة التعليم العالي والذي يخص على مدى ذلك من عدمه للتقدم بالمعاهد العليا والمتوسطة التي تتبع وزارة التعليم العالي.

عدد الطلاب المقرر قبولهم تبلغ نسبتهم نحو 10% م إجمالي الأعداد المقرر التحاقها في هذه الكليات، حيث يكون ثلث النسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الفنية نظام الخمس سنوات.

من المقرر استثناء الطلاب الخمسة الأوائل بالشهادة الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالكليات الجامعية من شروط الالتحاق الجغرافي والإقليمي.

من خلال المسابقة المركزية سيتم التحاق كافة الطلاب الذين نجحوا في هذه المسابقة في نفس العام الذي قاموا بأداء الامتحانات فيه وذلك من الطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية ونظائرها والمعاهد الفنية التجارية قسم قانون ونظائرها بكليات التجارة بالفرقة الثانية والحقوق بالفرقة الأولى بالجامعات المصرية عام 2018 طبقاً نظامي الدراسة بالانتظام والانتساب.

سيتم قبول الطلاب الناجحين خلال المسابقة المركزية في نفس عام أداء الامتحان وذلك للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية نظام 5 سنوات بكليات الهندسة والفرقة الإعدادية والزراعة بالفرقة الثانية للعام الجامعي 2019.

سيتم قبول كافة الطلاب الناجحين في امتحانات المسابقة المركزية في نفس عاد تأدية الامتحانات من الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية التجارية نظام 3 سنوات بكليات التجارة.

يتم قبول التلاميذ الناجحين في المسابقة المركزية في نفس عاد أداء الامتحانات للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الزراعية – الصناعي قسم ترميم أثار نظام 3 سنوات.

بالصور طريقة تسجيل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2019

بالخطوات طريقة تسجيل الرغبات لـ تنسيق الدبلومات الفنية 2018 لكافة الأقسام

يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

ثم يقوم بتحديد نوع المؤهل (صناعي / تجارى/ زراعي)، ( ثلاث سنوات أو خمس سنوات ).

ثم بعد ذلك يدخل الطالب رقم الجلوس الخاص به، ثم يكتب الرقم السري الخاص.

ثم ستظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الجلوس وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح نعم.

ثم يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به عند تعديل رغباته في أي وقت.

موعد تسجيل تنسيق الدبلومات الفنية 2019

من المقرر بدء تسجيل الدبلومات الفنية في هذا العام منتصف شهر أغسطس القادم، وسيتم التسجيل عبر البوابة الحكومية المصرية الخاصة بالتعليم الفني، وعلى كل طالب التسجيل في التنسيق عندما يبدأ بالخطوات كما ذكرناها من قبل والشرح وافي بالفيديو.

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