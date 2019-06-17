حقيقة وفاة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين بعد وفاة محمد مرسي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، نبأ وفاة محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وذلك بعد ساعات من الاعلان رسميًا عن وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي.

من جهتها، نفت مصادر مقربة صحة الأنباء التي تتحدث عن وفاة بديع، بعد وفاة مرسي، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

محمد بديع عبد المجيد محمد سامي مواليد 1943، هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان المسلمون بعد انتخابه في 16 يناير 2010 خلفا للمرشد السابق مهدي عاكف.

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بديع أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف. ولد في مدينة المحلة الكبرى بمصر[1]. الموسوعة العلمية العربية التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات المصرية في 1999، وقد صنفته كواحد من "أعظم مائة عالم عربي".

ومؤسس المعهد البيطري العالي في الجمهورية العربية اليمنية، كما انتخب لعضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1993.

وبعد عزل بـ الرئيس محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة المصرية في 11 يوليو 2013 أمرا بضبط وإحضار محمد بديع للتحقيق معه في تهمة التحريض على الاشتباكات التي وقعت حول دار الحرس الجمهوري، وحكم عليه بالإعدام يوم 24 مارس 2014، كما حكم عليه بالإعدام في قضية أخرى يوم 19 يونيو 2014.