اخر اخبار موت محمد مرسي العياط اليوم داخل السجن

أعلنت وسائل إعلام مصرية، وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي عقب رفع جلسة محاكمة إثر إصابته بإغماء، خلال حديثه في مداخلة مع قاضي المحكمة.

وتوفى مرسي يوم الاثنين، أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

اللحظات الأخيرة في حياة محـمد مرسي

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ويعد محمد مرسي هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد أحداث 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد، بعد الاطاحة بنظام محمد حسنى مبارك.

أعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين بدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية.

تم عزله عام 2013 في مصر بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام، وتم توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.