فيديو: ساحر هندي ينتهي من خدعته ويختفي في النهر

يُرجح أن يكون ساحر هندي لقي حتفه، بعد أن فقد في مياه النهر الذي قفز إليه موثقا بالسلاسل، ولم يظهر حتى الآن، فيما تعمل الشرطة على البحث عنه.

وكان من المفترض أن يتمكن الساحر، تشانتشال لاهيري، من فك وثاقه ويسبح إلى بر الأمان، لكنه لم يظهر على سطح الماء، في نهر هوغلي في ولاية البنغال الغربية.

وأبلغ جمهور المتفرجين، الذين تجمعوا لمشاهدة القفز، الشرطة، التي بدأت في البحث عنه، بمساعدة فريق من الغواصين، لكنها تريثت في إعلان وفاته ريثما يتم العثور على جثته.

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وقبل نزوله في الماء، قال الساحر: "كنت داخل صندوق زجاجي مقاوم للرصاص مع سلاسل وأقفال، وأنزلت من على جسر هوارا. وخرجت بعد 29 ثانية". وأضاف "في حال تمكنت من التحرر هذه المرة سيكون ضربا من السحر وفي حال فشلت ستكون مأساة".