حقيقة اعدام محمد مرسي في أحد السجون المصرية - مقتل محمد مرسي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي؛ بعد تنفيذ حكم الاعدام بحقه في أحد السجون المصرية، فيما أكدت الرواية الرسمية أن حادثة الوفاة تمت بسبب نوبة قلبية مفاجئة.

محمد مرسي من مواليد عام 1951، واسمه بالكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط ، هو الرئيس الخامس لجمهورية مصر العربية والأول بعد ثورة 25 يناير وهو أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

أُعلن فوزه في 24 يونيو 2012 بنسبة 51.73 % من أصوات الناخبين المشاركين، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات في 24 يونيو 2012 وتولى مهام منصبه في 30 يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية حتى تم عزله في انقلاب 2013 في مصر والذي جاء بعد مظاهرات 30 يونيو من نفس العام.

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وبقي معتقلا منذ تاريخ عزله، حتى وفاته في 17 يونيو 2019، بعد توجيه عدة تهم إليه من ضمنها التخابر مع جهات أجنبية وإفشاء أسرار الأمن القومي أثناء فترة رئاسته.

تولى مرسي رئاسة حزب الحرية والعدالة بعد تأسيسه بعد أن كان عضوا في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ونائب سابق في مجلس الشعب المصري دورة 2000 - 2005.