طريقة التسجيل فى اختبارات القدرات للكليات 2019 لطلبة الثانوية العامة

أعلن مكتب التنسيق لوزارة التعليم العالى اليوم الأحد ، عن فتح باب التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لبعض الكليات التى تشترط للالتحاق بها اجتياز عدة اختبارات مثل كلية فنون جميلة وكلية تربية فنية وتربية رياضية ، وذلك سيكون فى يوم 6 يوليو المقبل ومن المتوقع أن تستمر عملية التسجيل في القدرات حتى يوم 20 يوليو ، من خلال بوابة الحكومة المصرية .

خطوات التسجيل فى اختبارات قدرات الثانوية العامة 2019

ويمكن للطالب التسجيل عن طريق الانترنت من خلال تلك الخطوات :

أن يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني .

وبعدها الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات الذي سيكون متوفر يوم 6 يوليو المقبل ، ويقوم الطالب بعدها بعملية التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب ، وبعدها ستظهر بيانات الطالب والتي تشتمل علي “رقم الجلوس _ اسم الطالب _ الرقم القومي _ المحافظة _ الادارة التعليمية _ المدرسة _ الشعبة” وعلي الطالب مراجعة تلك البيانات جيدا .

وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وبعدها سيتم تحديد موعد التقديم بحسب الكلية التي يتوجه إليها الطالب ، ومن الجدير بالذكر أن كليات التربية الرياضية تستمر حتى 3 أيام.

وبعد انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة الإيصال الذي يشمل أنواع القدرات التى يريد أن يؤديها و المواعيد والاماكن التى قام الطالب بتسجيلها علي الموقع.

يجب على الطالب أن يذهب في الساعة المحددة له حيث ان الكليات تلتزم بعقد القدرات فى ميعاد محدد،وتقوم الكليات بإرسال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة الخاصة بالكلية على موقع التنسيق الإلكتروني.

وللعلم ان امتحانات القدرات تتم مرة واحدة فقط فى المواعيد المقررة ، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم لن تسمح لاي طالب راسب أداء اختبارات القدرات مرة اخرى لاي كلية حتى إذا كانت تلك الكلية لم يؤدي اختبار القدرات فيها .

نظام اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

ويتم دراسة في هذه الكلية مواد هندسية مثل الرسم الهندسي ، المنظور الهندسي ، الهندسة الوصفية ومواد فنية أخري ، ويتخرج الطالب منها ليعمل كمصمم ، ومدة الدراسة فى الكلية حوالى 5 سنوات .

والأدوات المطلوبة لامتحان القدرات هي (قلم رصاص – مسطرة – الوان جواش أو مائية أو أقلام )

نظام اختبارات قدرات كلية فنون جميلة

مدة الدراسة في كلية الفنون جميلة 5 سنوات وتتضمن أقسام الكلية علي ” قسم العمارة – هندسة الديكور – الجرافيك – النحت – التصوير ” ، والكلية متواجدة فى 5 محافظات فقط” المنيا – اسيوط – حلوان – اسكندرية – المنصورة ” ويمكنك معرفة جميع شروط الكلية من الصور الآتية :

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نظام اختبارات قدرات التربية الرياضية

ويتخرج الطالب من هذه الكلية للعمل كمعلم أو مدرب تربية رياضية في المدارس أو النوادي الرياضية ، ويتخصص الطالب فى لعبة واحدة فقط من الالعاب الرياضية فى السنة الثالثة من عمر الكلية ومن الجدير بالذكر أن الكلية 4 سنوات .

نظام اختبارات القدرات فى التربية الموسيقية بحلوان

ويحصل الطالب على بكالوريوس بعد 5 سنوات من الدراسة في هذه الكلية ، والفرقة الثانية هي سنة التخصص ،ويتخرج الطالب للعمل فى إحدى الفرق الموسيقية للعمل كعازف أو مدرس لغة موسيقية .

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