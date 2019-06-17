“خبر جديد” تعرف على أدق تفاصيل وشروط القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية ،في المملكة العربية السعودية الشقيقة، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن القبول الموحد للطلاب في جامعات الرياض، التي يبحث عنها الاف الطلبة والطالبات في جميع أنحاء المملكة، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم كل تفاصيل هذا الموضوع الهام لكل الطلاب والطالبات.

بدأت الجنة الإشرافية للقبول الألكتروني الموحد للطلاب والطالبات، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، في تلقي طلبات قبول الطلاب إعتباراً من اليوم الإثنين 14 من شوال عام 1440 هجري، إلي يوم الثلاثاء الموافق 22 من شوال الجاري.

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تعرف على بوابة القبول الموحد للطلاب والطالبات في جامعات الرياض.

رابط بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض.

رابط بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

تعرف على موعد قبول الطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض

مواعيد قبول الطلاب: يبدأ التقديم على بوابة القبول للطلاب اليوم الإثنين 14 من شوال 1440 هجري، إلي يوم 22 من شوال 1440هجري،وإعلان قبول الفرز الأول يوم الخميس 1/11/1440 هجري، وإعلان قبول الفرز الأخير يوم الخميس 8/11/2019. موعد قبول الطالبات: بالنسبة للطالبات يبدأ التقديم على بوابة القبول يوم الأربعاء الموافق 16/10/1440 هجري، وينتهي يوم الأربعاء 23/11/1440 هجري، وإعلان نتائج القبول يوم الخميس الموافق 8/11/1440 هجري.

تعرف على جامعات القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض

جامعة الأمام محمد بن سعود الأسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزبز للعلوم الصحية

جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز.

جامعة شقراء.

جامعة المجمعة..

الكليات التقنية في منطقة الرياض.

تعرف على جامعات القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

الكلية التقنية في مدينة الرياض.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود.

وفي نهاية المقال تتمني أسرة موقع نجوم مصرية، التوفيق لجميع الطلاب والطالبات في المملكة.

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