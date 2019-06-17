نموذج اجابة امتحان الاحياء 2019 وزارة التربية والتعليم

سادت حالة من الفرحة والبهجة، بين طلاب الثانوية العامة 2019، بشعبتيها الأدبية والعلمية، لسهولة امتحان الفلسفة 2019 ثانوية عامة، وامتحان الاحياء 2019.

ويؤدي 669 ألف و749 طالبة وطالبة منهم 264ألف و653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية، 118ألف و071 طالبة وطالبة، في الشعبة العلمية (رياضيات) و268 ألف و938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).

ورصدت مصر العربية آراء طلبة الثانوية العامة 2019 عن اداء امتحان الاحياء 2019 وامتحان الفلسفة 2019، فقالت الطالب ميرنا وليد، بمدرسة السيدة خديجة ثانوية بالمطرية، ان الاحياء سهلة جدا ولكنها كانت طويلة وبحاجة إلى وقت أكثر.

Advertisements

وتابع صلاح فتحي، بمدرسة التوفيقية الثانوية شبرا الخيمة، الاحياء خدعتنا في أكثر من رسمة ولكن في المجمل الامتحان سهل ويوجد تريكات في الاسئلة المقالية.

بينما ترى سهيلة وفيق، بنفس المدرسة، ان الامتحان صعب وهناك الكثير من الاسئلة التي بحاجة إلى تركيز والطالب الذكي، لكنها كانت تحت السيطرة بفضل الله تعالى أولًا وأخيرًا.

امتحان الاحياء اضغط هنــــا