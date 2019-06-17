آراء الطلاب حول امتحان الاحياء اليوم للصف الثالث الثانوى 2019 - توزيع درجات الاحياء

انتهت لجان امتحانات الثانوية العامة 2019، عقب انتهاء مدة 3 ساعات الخاصة بامتحان مادة الأحياء، الذي عقد اليوم الاثنين في جميع محافظات مصر.

وقال طلاب وطالبات الثانوية العامة بلجنة مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى بالدقي، إن الامتحان جاء في مستوى فوق المتوسط، أي للطالب "المذاكر"، ووصفوه بأنه راعى الفروق الفردية، مؤكدين صحة بعض الأجزاء المتداولة.

من جهتها قالت غرفة العمليات المركزية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جار التأكد من ذلك، وتحديد هوية المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الأحياء، حال ثبوتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب واللجنة.

يشار ان عدد أسئلة الامتحان 45 سؤالا، وعدد صفحات كراسة البوكليت 28 صفحة، والدرجة الكلية للاختبار 60 درجة.

وادى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد 269 ألفًا و104 طلاب وطالبات.