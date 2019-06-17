موعد ملاحق الإعدادية – استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات برقم...

موعد ملاحق الإعدادية وموعد امتحانات نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات، هي ما يبحث عنه ميع طلاب الصف الثالث الإعدادي الذين لم يحالفهم الحظ للنجاح في امتحانات الدور الأول، ولهذا ننشر موعد ملاحق الصف الثالث الإعدادي 2019، كما سنتابع معكم أخبار ظهور نتائج ملاحق الإعدادية في الظهور بالمحافظات ومنها محافظة دمياط وأسوان والوادي الجديد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتيجة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني جميع المحافظات تباعا خلال نهاية الشهر القادم، كما سيتم وضع روابط نتيجة الإعدادية لجميع المحافظات برقم الجلوس عبر مواقع مديريات التربية والتعليم لتسهيل البحث والعناء على جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي عن نتائج الطلاب.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الدور الثاني

من المتوقع أن يخوض طلاب الصف الثالث الإعدادي ملاحق الإعدادية خلال شهر يوليو القادم في جميع المحافظات، وسوف تستغرق فترة امتحانات الدور الثاني أسبوع كامل وبعدها يتم البدء في تصحيح نتائج الملاحق، وإعلانها خلال بداية شهر أغسطس على أقصي تقدير.

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نتائج ملاحق الإعدادية 2019

يحق للطالب الالتحاق في نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية لدور يوليو إذا لم يتمكن من تجاوز الحد الأدنى للنجاح في مجموع الصف الثالث الابتدائي الدور الأول، ويبلغ هذا الحد 140 درجة، كما نشير إلى أنه في حالة رسوب الطالب في أكثر من ثلاث مواد لا يحق له الالتحاق بامتحانات الشهادة الإعدادية الدور الثاني، ويضطر إلى أن يعيد العام الدراسي من جديد على هذه المواد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات

حيث بدأت نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 الدور الثاني جميع المحافظات في الظهور في عدد من المحافظات بداية من الأسبوع الماضي، وسط قلق وترقب من جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي للمحافظات المتبقية.

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