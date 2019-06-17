من هو مخرج الفيلم القادم للفنان محمد إمام

نشر الفان المصري محمد إمام عبر حسابه الشخصي على انستقرام، صورة كشف من خلالها عن المخرج الذي ينوي التعامل معه في فيلمه الجديد الذي وقع عقده منذ أيام وأعلن وقتها أنه يستعد لعمل سينمائي جديد مع أحد أهم مخرجي السينما المصرية.

وعلق “إمام” على الصورة التي ظهر من خلالها مع المخرج طارق العريان، وقال: “طارق العريان هو المخرج العملاق اللي هعمل معاه الفيلم اللي جاي إن شاء الله، من أقوى المخرجين في السينما المصرية.. متحمس جداً للشغل معاه.. وبإذن الله نعملكم حاجة ماشفتوش زيها قبل كده ادعولنا”.

ويستكمل محمد إمام خلال الأيام الحالية، فيلمه الجديد “لص بغداد” الذي توقف عن تصويره قبل شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن محمد إمام قد حقق نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل “هوجان” الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته بجانب كريم محمود عبد العزيز، وأوس أوس، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وعدد من نجوم الكوميديا، وهو من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.