الفنانة بيبي احمد تكشف سبب اعتزالها الفن

كشفت الفنانة الشابة بيبي احمد أن سبب اعتزالها المجال الفني كان بسبب تعرضها أكثر من مرة لتحرشات من جانب أحد الفنانين، كاشفة أن مهنة الفن أصبحت مبتذلة لانضمام ثلة من الفنانين دائمي المساومات الجنسية.

وأعلنت الفنانة الشهيرة، اعتزالها الفن إلى غير رجعة، إثر تعرضها لمواقف متكررة، وصفتها بأنها "قلة أدب" من جانب أحد الفنانين، دون أن تطرق لذكر اسمه.

ولفتت احمد في تصريحات صحفية إلى أنها رفضت التحرشات، وقررت اعتزال الفن على الفور، موضحة أنه لم يدر في بالها على الإطلاق أن تتعرض لموقف من هذا النوع، وفق صحيفة "الرأي" الكويتية.

وشددت الفنانة الكويتية، على أنها كفنانة شابة كانت تراودها الكثير من التطلعات والطموحات الفنية، لكن أحلامها ذهبت أدراج الرياح، وفقاً لكلامها.

كما وجهت وابلاً من الاتهامات ضد من قالت إنهم "ثلة من الفنانين الذين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسؤولة"، مشيرةً إلى أن وضع الفن صار مقلوباً إلى حد أنه يتطلب علاجاً عاجلاً، لكي يتخلص من آفاته الكثيرة التي تأتي من الدخلاء عليه".