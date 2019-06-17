"جورج كلوني" يبيع الملابس على الانترنت والشرطة تعتقله

ألقت الشرطة التايلاندية القبض على رجل إيطالي ينتحل شخصية الممثل الأمريكي “جورج كلوني” لبيع ملابس على الإنترنت بعد سنوات من الهرب.

وذكرت تقارير أنه تم اعتقال “فرانشيسكو غالديللي” 58 عامًا، وزوجته “فانغا جوفي” 45 عامًا، في منزل على مشارف باتايا بعملية مشتركة بين السلطات التايلاندية والإيطالية. وفق ديلي ميل

وطبقًا لبيان صادر عن شعبة مكافحة الجريمة في تايلاند، اعترف “فرانشيسكو” بإدعاء أنه “جورج كلوني” و فتح شركة ملابس لخداع الناس لإرسال الأموال له، وأشار البيان إلى أن الزوجين مطلوبان في إيطاليا بعمليات خداع متعددة بما في ذلك بيع ساعات رولكس مزيفة على الإنترنت.

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وأظهرت بعض الصور التي التقطت من طائرة بدون طيار تابعة للشرطة الزوجين المطلوبين بموجب إشعار أحمر من الإنتربول منذ عام 2013، أثناء اعتقالهما وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إنهما تعرضا للاعتقال بعد أن حاصرت الشرطة مجمعهما الفاخر في تايلاند.

أطلق على الزوجين اسم “بوني وكلايد” الإيطالي نسبة إلى لصوص البنوك الأمريكية المشهورين في عصر الكساد العظيم، وجاء اعتقالهما بعد سنوات من الهرب من القضية المرفوعة ضدهم بالاحتيال واستخدام اسم رجل شهير بعمليات النصب والاحتيال.

وبحسب تقارير الشرطة فقد تم العثور على الزوجين في مدينة “باتايا” وهي مدينة تايلاندية سيئة السمعة باعتبارها مخبأ لرجال العصابات والمجرمين من جميع أنحاء العالم.