افنان الباتل تخفف دموع والدتها على سناب شات

فاجئت الفاشينيستا السعودية أفنان الباتل والدتها بهدية غير متوقعة والتي جعلتها تنهار من البكاء فيما شاركت الباتل مقطعاً مصوراً يوثق المفاجأة على حسابها الخاص على سناب شات.

وتضمنت هدية الباتل لوالدتها سيارة جديدة وضعتها على أعتاب المنزل مغطاة بباقات من الزهور ووضعت في داخلها مجموعة من الهدايا الصغيرة.

ويظهر الفيديو بكاء والدة أفنان الباتل ومفاجئتها ثم تابعت الباتل التصوير لتظهر السيارة من داخلها مع صوتها وهي تقول لوالدتها:" ياعمري أنا جبتها علشان تنبسطي مو علشان تصيحين".

وكتبت افنان الباتل في تعليقها على سناب شات:" أمي ارتدت عبايتها بيطلعون خلاص.. واحنا تونا مدخلينها (السيارة) ما شافت"، وأكملت:" الله يخليك لنا يارب ويطول بعمرك ولا يحرمنا من ضحكتك.. دموع ماااااااااانبي إلا فرح" بحسب "ليالينا".