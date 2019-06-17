بوابة النتائج الامتحانية(moed.gov.sy)- استخراج نتائج الباك 2019 بسوريا الدورة الثانية حلب ودمشق حمص...

تعد بوابة النتائج الامتحانية من أهم المواقع التي يبحث عنها جميع طلاب الثانوية العامة السورية فور صدور نتائج البكالوريا سوريا 2018 الدورة الثانية بالاسم ورقم الاكتتاب، حيث سيتم رفعها عبر الموقع الرسمي وزارة التربية السورية moed.gov.sy، حيث من المتوقع أن يتم إعلان نتائج البكالوريا في سوريا 2018 خلال الأسبوع القادم، بعد أن انتهي الطلاب من أداء امتحانات نتيجة البكالوريا السورية الدورة الثانية، حيث بلغ عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدورة الثانية 103 ألف طالب وطالبة.

نتائج البكالوريا سوريا 2018 الدورة الثانية



تفيد جميع التوقعات بأنه سيتم صدور نتائج البكالوريا سوريا 2018 بالاسم ورقم الاكتتاب العلمي والأدبي وجميع الفروع، خلال مطلع الشهر القادم لجميع محافظات سورية في آن واحد، حيث أوشكت مديريات التعليم السورية على الانتهاء من أعمال التصحيح لنتيجة البكالوريا في سوريا الدور الأول.

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بوابة النتائج الامتحانية

حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة السورية من استخراج نتائج البكالوريا 2018 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب من خلال بوابة النتائج الامتحانية عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy.

وتجدر الإشارة إلى أنه أكدت المؤشرات الأولية لتصحيح نتائج البكالوريا سوريا 2018 أعلى من نتائج البكالوريا للعام الماضي، كما يشار إلى أن الامتحانات لم تسجل أي شكاوى أو تجاوزات من جانب الطلاب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا عبر وزارة التربية السورية moed.gov.sy

الدخول إلى وزارة التربية السورية

بوابة النتائج الامتحانية

تحديد الشعبة التابع لها الطالب ( العلمي والأدبي والتجاري والشرعي والنسوي والمهني )

) إدخال رقم الاكتتاب

الضغط على زر عرض النتائج

متابعة نتائج البكالوريا في سوريا الدور الثانية

حيث بدأت امتحانات نتائج البكالوريا 2018 سوريا من 28 مايو وانتهت يوم 18 يونيو .

من 28 مايو وانتهت يوم 18 يونيو . يتقرب ما يقارب من 200 ألأف طالب لحظة اعتماد نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا الدور الأول.

رابط نتائج البكالوريا 2018 سوريا الدورة الثانية ( من هنا)

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