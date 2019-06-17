تأكد من إجاباتك … نموذج إجابة امتحان الديناميكا 2019 للثانوية العامة

يبحث طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي عن إجابة امتحان الديناميكا لكي يتأكدوا من إجابتهم في الامتحان و لكي يطمئنوا على درجاتهم ، حيث ان كل طالب يسعى علي الحصول علي أعلي الدرجات رغبةً في إسعاد أولياء الأمور الذين قد تحملوا الكثير من الضغوطات في هذا العام الصعب وضحوا في سبيل أن يصلوا أبنائهم إلى طريق النجاح والتفوق ، ومن خلال هذه المقالة سنسرد لكم حل امتحان الديناميكا للثانوية العامة الدور الأول 2019.

امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2019

ومن الجدير بالذكر أن الامتحان بدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً لينتهي في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً ، وأدى الامتحان أكثر من 117 ألف طالب وطالبة من شعبة علمي رياضة ، وسط ارتباك وقلق وتوتر من عدم الاستعداد لتلك المادة والخوف من أن يكون الوقت غير كافى مثلما حدث فى امتحان الاستاتيكا ، والخوف من الأسئلة الغير مباشرة والأسئلة الطويلة والقوانين والمعادلات الرياضية ، وكان بوكليت الامتحان يضم 18 سؤالاً .

ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى مصر يبلغ الحادية عشر لجنة ، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات حيث بلغ لجان سير القاهرة 704 ، والاسكندرية 377 لجنة سير ، والمنصورة 390 لجنة سير وأسيوط 347 لجنة سير.

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وعبر عدد كبير من طلبة الثانوية العامة عن سعادتهم من الامتحان ، وأن الامتحان جاء بصورة سهلة و الأسئلة كانت مباشرة كما جاء من الكتاب المدرسي، ولكن كان يوجد بعض النقاط الصعبة في الامتحان وتحتاج إلى ذكاء لحلها ، أما عن الوقت فكان كافياً جداً للإجابة عن الاسئلة .

نموذج اجابة امتحان الديناميكا ثانوية عامة 2019

وسوف ننشر لكم نموذج اجابة امتحان الديناميكا للثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم عقب نشره على موقع الوزارة (قريباً ) ، أحفظ تلك المقالة لكي تتمكن من الرجوع إليها مرة اخري ، كما أننا سننشر توزيع الدرجات على الاسئلة لكي تحسب درجاتك بنفسك .

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