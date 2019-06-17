نتيجة أول ثانوي 2019 الترم الثاني منصة LMS للنتائج

يترقب الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم نتيجة أول ثانوي 2019 أو نتيجة الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الثاني بشغف كبير لمعرفة نتيجة الجهد المبذول من جانبهم على مدار فصل دراسي كامل، إلى جانب مقارنتهم للنظام الحديث “نظام التابلت” مع النظام القديم المعتمد على الامتحانات الورقية للطلاب والطالبات.

وقد تم تداول بعض الأخبار عبر المواقع الإلكترونية تتعلق بشأن طريقة استخراج نتيجة أول ثانوي 2019 أو نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الحديث، حيث تم الكشف على أن هناك مصادر من وزارة التربية والتعليم قد كشفت عن الطريقة التي من خلالها سيحصل كل طالب على نتيجة اختباراته النهائية، ووفقاً لما التأكيد عليه فسوف يتم إرسال نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 الفصل الدراسي الثاني عن طريق جهاز التابلت الخاص بكل طالب على هيئة رسالة يتم إرسالها من جانب الوزارة لكل طالب، ويتم الاستعلام عنها من خلال دخول منصة LMS للنتائج ثم الدخول إلى “رسائل الوزارة”.

نتيجة أول ثانوي 2019 الترم الثاني

يشغل موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 أو متى ظهور نتيجة أولى ثانوي الفصل الدراسي الثاني “الدور الأول” للعام الدراسي الحالي، إلى جانب كيفية الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي العام، بالإضافة إلى عدد من الاستفسارات الأخرى التي تتعلق بجهاز التابلت وما يتم مواجهته من مشكلات وعقبات خاصة بالجهاز من جانب طلابنا وطالباتنا وأولياء الأمور بجميع المحافظات المصرية.

وقد تم أداء الاختبارات النهائية للصف الأول الثانوي بشكل إلكتروني عن طريق التابلت المُسلم إليهم من الوزارة، وفي الوقت ذاته فقد أدى بعض الطلاب والطالبات امتحانات الفصل الدراسي الثاني ورقياً، ويرجع ذلك إلى عدم اكتمال بينة هذه المدارس التكنولوجية، وبلغ عدد هذه المدارس تقريباً حوالي 500 مدرسة على مستوى محافظات مصر، ويتم استعلام هذه الفئة من الطلاب عن نتيجة أول ثانوي 2019 برقم الجلوس.

وفي ظل زيادة البحث وكثرة الاستفسارات من جانب الطلاب والطالبات بشأن توفير المواقع الإلكترونية التعليمية الرسمية التي من المحتمل رفع نتيجة الصف الأول الثانوي العام على أحدهم، فقد قمنا بتوفير روابط الدخول إلى هذه المواقع التعليمية (موقع وزارة التربية والتعليم، بوابة الثانوية العامة الإلكترونية، منصة LMS نتائج الامتحانات) من خلال التالي:

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بوابة الثانوية العامة (thanwya.emis.gov.eg). بوابة وزارة التربية والتعليم الرسمية (moe.gov.eg). منصة LMS لنتائج الثانوية العامة (lms.ekb.eg) بنك المعرفة المصري.

ملاحظة: لم يتم تحديد موعداً لعقد المؤتمر الصحفي المنتظر عقده من قبل وزارة التربية والتعليم حتى الآن.

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