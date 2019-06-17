سلمى رشيد تشارك فرحتها مع جمهورها

شاركت الفنانة المغربية سلمى رشيد مع جمهورها العربي إعلانها عن جنس مولودها الأول عبر حسابها الخاص على انستغرام بطريقة جديدة.

وحملت سلمى رشيد بالوناً باللون الأسود كتب عليه فتاة أو صبي باللغة الإنجليزية ثم فاجئت الجمهور بأوراق زرقاء تتساقط من البالون في إشارة إلى المولود الذكر.

وعلقت رشيد على الفيديو مؤكدة انتظارها لمولود ذكر ستستقبله خلال الفترة القادمة.

Advertisements

حرصت النجمة سلمى رشيد بشكل مستمر على إخفاء حياتها الشخصية عن الاعلام ولم تكشف نهائياً عن هوية زوجها.

يذكر بأن الفنانة سلمى رشيد قد نالت محبة الجمهور بعد مشاركتها في برنامج المواهب أراب ايدول الموسم الثاني بجانب الفنان الفلسطيني محمد عساف ، بحسب "خبر صح".