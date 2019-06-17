“أعلان نتيجة” الصف الأول الثانوي نظام التابلت الجديد “نتيجة أولي ثانوي” برقم...

ساعات قليلة تفصلنا عن ظهور “نتيجة الصف الأول الثانوي” لعام 2019، هذا وقد انتهت لجان الكنترول من تصحيح جميع المواد الخاصة بالصف الأول الثانوي بداية من مادة اللغة العربية، ومادة اللغة الانجليزية، والدراسات الاجتماعية، والجبر والإحصاء، الهندسة، العلوم، وسبب تأخير ظهور النتيجة هي مادة اللغة الانجليزية التي أخدت وقتاً طويلاً لإنهاء التصحيح منها، وجاري رفع الدرجات علي موقع الوزارة وسيتم توزيع النتائج على جميع المدارس بعد تقديمها للمديرية التعليمية مباشرة، وهذه هي تفاصيل ألاستعلام عن النتيجة.

كيفية معرفه نتيجة “ أولي ثانوي” جميع المحافظات 2019

نتيجة “سنة 1 أولي ثانوي” عام 2019 بالاسم ورقم الكود أو التسلسل



يعتبر هدف نظام التابلت الجديد هو قياس معدل الفهم والاستيعاب لدي الطلاب والابتعاد عن الحفظ المتكرر كما كان يجري بالسابق، هذا وقد تم تجهيز مدارس متخصصه لأجراء الامتحانات سواء كان الامتحان ورقي أو تابلت، وقد شعر جميع الطلاب بعدم ثقة واهتزاز بسبب تأخر صدور “نتيجة أولي ثانوي” 2019 ألترم الثاني الدور الأول، وقد اشتكى طلاب “التابلت” من مقابلتهم للعديد من المشاكل والصعوبات خلال أداء الامتحانات قائلين بأنه نظام غير جيد والأفضل هي الامتحانات الورقية القديمة، حيث واجه الطلاب مشاكل فنيه متعلقة بشبكة نت التابلت خلال أداء الامتحان،نتمنى النجاح الباهر للجميع.

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