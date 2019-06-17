راموس يتلقى صدمة كبيرة في حفل زفافه

تفاجأ النجم الإسباني، سيرجيو راموس، أثناء إقامة حفل زفافه على أم أبنائه الثلاثة، وصديقته بيلا روبيو، في كاتدرائية إشبيلية، بحضور عدد أقل من توقعات العروسين أثناء انضمامهما إلى القفص الذهبي، إضافة إلى غياب عدد كبير من نجوم الرياضة العالميين.

شكل غياب عدد كبير من أصدقاء راموس (قائد منتخب إسبانيا)، صدمة أخرى لديه، وخاصة غياب مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان، وزميلاه في الفريق داني كارفاخال وغاريث بيل.

كما غاب زميل راموس السابق في الفريق الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل في الموسم الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن حفل الزفاف أقيم في كاتدرائية إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخص رغم أن العروسين كانا يتوقعان مشاركة نحو 500 شخص في هذه "اللحظة التاريخية" معهما، مضيفة أن الاحتفال دام نحو ساعة من الزمن، حسب سكاي نيوز.

ويشار إلى أن حفل زفاف راموس على صديقته مقدمة البرامج التي تكبره بـ8 أعوام، نجح بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).