رابط الحجز للتقديم لوظائف الأحوال المدنية عبر ابشر

تستمر الأحوال المدنية للنساء في المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين استقبال طلبات توظيف النساء لرتبة جندي وجندي أول عبر بوابة أبشر للتوظيف حتى آخر موعد يوم الأربعاء 16 شوال 1440 بعد حجز موعد في دائرة الأحوال المدنية.

كما تقدم منصة ابشر الالكترونية خدمة موعد الأحوال المدنية للتقديم في المملكة حيث يمكن التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء عبر رابط ابشر.

رابط حجز موعد في الأحوال المدنية عبر ابشر اضغط هنا

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وأعلنت الأحوال المدنية عن شروطها لاستقبال طلبات المتقدمين عبر ابشر، فعلى المتقدمة أن تكون سعودية الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خارج المملكة أثناء خدمته.

كما يشترط ألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عام ولا يزيد عن 35 عاماً وتحمل بطاقة هوية وطنية سارية المفعول، ولم يتم تعيينها في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية في السابق.

ويجب على المتقدمة ألا تكون متزوجة من شخص غير سعودي مع اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية، وفقاً لـ"كلمة دوت أورج".